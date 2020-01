Governo: Zingaretti (Pd), in 6 mesi salvato Paese da catastrofe economico-sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Pd-M5s "in sei mesi ha salvato Italia dalla catastrofe economica e sociale. Le scelte compiute hanno salvato Italia dalla valanga dell'Iva". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nell'intervento conclusivo dell'evento "Nord Face - Uniti si cresce", organizzato dal Pd a Milano. "Abbiamo compiuto atti in controtendenza alle proposte velleitarie delle destre come la tassa piatta", ha aggiunto. (Rem)