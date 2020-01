Thailandia: domani a Bangkok la “Corsa contro la dittatura” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dissoluzione di Future Forward rischierebbe di esacerbare nuovamente gli animi, riportando la Thailandia agli anni precedenti la deposizione del premier Thaksin Shinawatra. Anche il golpe del 2014, guidato dall’ex generale Prayuth, è giunto al culmine di mesi di proteste di piazza da parte delle formazioni pro-establishment contro l’ex premier Yinglusk Shinawatra, sorella di Thaksin a sua volta deposta a seguito di accuse di corruzione e abuso di potere. I golpe ai danni dei fratelli Thaksin sono stati perlopiù interpretati come tentativi dell’establishment di sottrarre agli ex premier il sostegno dell’elettorato rurale. L’offensiva giudiziaria contro Thanathorn, che invece ha calamitato il consenso giovanile, appare una riedizione di tali dinamiche, anche alla luce dalle radicali proposte di riforma avanzate da Thanathorn: tra tutte, la fine della coscrizione obbligatoria, primo passo verso uno sforzo di riforma delle Forze armate che le renda un’istituzione professionale non politica. (Fim)