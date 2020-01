Georgia: proteste in Abkhazia, corte suprema annuncia nuove elezioni nei prossimi mesi

- La corte suprema della regione georgiana occupata dell’Abkhazia ha disposto l’organizzazione di nuove elezioni presidenziali nel corso dei prossimi due o tre mesi. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Tass” un portavoce della commissione elettorale de facto della repubblica autoproclamata, Givi Gabnia. “Al momento non è stato fatto ricorso nei confronti del provvedimento, ma è una possibilità che non si può escludere del tutto”, ha detto. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa georgiana “Interpressnews”, il candidato dell’opposizione alle ultime elezioni presidenziali, Alkhaz Kvitsinia, ha dichiarato di essere “favorevole alla decisione”, senza tuttavia confermare le sue intenzioni di correre nuovamente per la carica di presidente. (segue) (Res)