Georgia: proteste in Abkhazia, corte suprema annuncia nuove elezioni nei prossimi mesi (4)

- A Sukhumi, la cosiddetta capitale dell'Abkhazia, dei manifestanti hanno preso d'assalto la sede dell'amministrazione presidenziale. Gli scontri al di fuori dell'edificio sono iniziati il 9 gennaio verso le 11, ora italiana. I dimostranti hanno aperto le porte della sede presidenziale e hanno cercato di entrare nell'edificio. Uno dei promotori della manifestazione è Ahra Avidzba, comandante della brigata internazionale Pyatnashka, un gruppo di contractor che sarebbe legato alla Russia e noto per aver combattuto nel Donbass durante le fasi più accese della guerra nell'area orientale dell'Ucraina. L'Abkhazia è una regione internazionalmente riconosciuta come parte del territorio georgiano ma di fatto fuori dal controllo delle autorità di Tbilisi. Il governo georgiano accusa la Russia di occupare questo territorio e quello della regione di Tskhinvali, nota anche come Ossezia del Sud. (Res)