Craxi: Zingaretti (Pd), non sarò ad Hammamet, va aperta riflessione storica e politica su quegli anni e sua personalità

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non sarà ad Hammamet per il ventennale della morte di Bettino Craxi. Lo ha detto lui stesso a margine dell'evento 'Nord Face' organizzato dal Pd a Milano. "No, no," ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se andrà personalmente in Tunisia rispondendo all'invito dei socialisti Di Lello, Bastianelli e Guerriero di partecipare con una delegazione del Pd. "Io penso - ha aggiunto Zingaretti - che l'anniversario e il comitato che si è costituito sia un comitato giusto perché va aperta la riflessione storica, culturale e politica su quegli anni e su questa personalità". "E credo - ha continuato il segretario - che a questo percorso di riflessione bisognerà partecipare fuori da ogni tipo di polemica e dietrologia, ognuno con le proprie idee. È questo il modo di stare in questo tempo, non ritornando a voglie di celebrazioni e di veti. È una discussione politica, culturale e storica che credo sia maturo fare", ha concluso.(Rem)