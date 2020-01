Pigneto: violano divieto di dimora per spacciare, due arresti

- Due cittadini del Senegal di 38 e 39 anni, con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora sono stati rintracciati ed arrestati dai carabinieri della stazione Casalbertone a Roma. I due, con precedenti per spaccio, furono arrestati dagli stessi carabinieri lo scorso mese di novembre mentre, in zona Pigneto, stavano cedendo alcune dosi di marijuana ad un assuntore. Nei confronti dei pusher, già colpiti dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, i Carabinieri hanno ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’aggravamento del provvedimento a causa delle reiterate inosservanze documentate. Ieri pomeriggio, i militari hanno nuovamente trovato i due senegalesi in via Ascoli Piceno, al Pigneto, notificandogli l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere e per questo sono stati accompagnati a Regina Coeli. (Rer)