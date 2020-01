Governo: Di Battista (M5s), bene Di Maio su esteri, finalmente qualcuno che parla di pace

- L'esponente M5s, Alessandro Di Battista, ha commentato l'operato del ministro degli Esteri sulla crisi libica e sull'escalation in Iran affermando che "Luigi Di Maio sta parlando, per me, come dovrebbe parlare un ministro degli Esteri. Qualcuno dice che è 'inesperto'. Però per me sta parlando bene - ha ribadito l'ex deputato nella sua intervista a "Povera Patria" su Rai2 -. Erano anni che aspettavo un ministro degli Esteri che parlasse di pace. Pare che parlare di pace sia ormai diventato un insulto, invece Di Maio fa bene a dire che Russia e Stati Uniti, e tutti i protagonisti delle crisi internazionali, si devono sedere e devono dialogare. E che una guerra nei confronti dell'Iran sarebbe devastante". (Rin)