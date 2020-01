Oman: nominato nuovo sultano Haitham bin Tariq, era il ministro della Cultura

- E' Haitham bin Tariq al Said il nuovo sultano dell'Oman, cugino di Qabus che è deceduto la scorsa notte all'età di 79 anni al termine di una lunga malattia. Ne ha dato notizia la televisione pubblica, che ha già trasmesso il primo discorso alla nazione del nuovo monarca. Haitham bin Tariq ha ricordato che la politica estera omanita è stata costruita su "principi di coesistenza pacifica" e sul mantenimento di "legami amichevoli con tutti i paesi". Il sultano ha quindi promesso nuovi sforzi per lo sviluppo del paese della Penisola arabica sul percorso già tracciato da Qabus, rimasto al potere per quasi 50 anni. Classe 1954, Haitham bin Tariq è stato ministro della Cultura negli anni Novanta e ha spesso rappresentato il suo paese all'estero. Si è laureato nel 1979 all'Università di Cambridge, nel Regno Unito, ed è stato anche capo della Federazione calcistica nazionale. La televisione di Stato ha fatto sapere che il suo nome è stato indicato dallo stesso Qabus in una busta chiusa aperta dalle autorità nelle scorse ore. (Res)