Latina: Ialongo, Comune metta in sicurezza via Delle Rose

- Negli ultimi giorni, soprattutto a ridosso dell’ultima grande ondata di maltempo, sono arrivate al Consigliere comunale di Latina Giorgio Ialongo segnalazioni da parte dei residenti di via delle Rose diverse, sul pessimo stato della strada. "La radici - scrive in una nota il consigliere - hanno completamente deformato l’asfalto mettendo a rischio l’incolumità soprattuto di motociclisti e ciclisti. Anche la percorribilità in auto sta diventando complicata nonostante il basso limite di velocità imposto, una misura ormai non più sufficiente vista la quantità di dossi e cunette presenti. I residenti chiedono anche di sapere se sia mai stato fatto un controllo sull’enorme quantità di pini presenti, ovvero una verifica attenta sulla pericolosità in caso di maltempo. Per scongiurare spiacevoli accadimenti si chiede dunque di verificare la possibilità di potature o abbattimenti mirati. Facendomi portavoce - conclude Ilongo nella nota - delle richieste dei cittadini, nei prossimi giorni presenterò una interrogazione all’assessore competente per capire cosa il Comune intenda fare in merito alla problematiche segnalate”. (Rer)