M5s: Di Battista, è un momento di difficoltà, ma tante cose sono state fatte

- L'esponente M5s, Alessandro Di Battista, ha commentato lo stato di salute del Movimento cinque stelle. "E' un momento di difficoltà, ma tante cose sono state fatte. Il Paese complessivamente ha delle leggi che l'hanno reso più civile rispetto a tre anni fa. Penso alla '"Spazzacorrotti', alla prescrizione, se questa legge ci fosse stata vent'anni fa, Berlusconi ce lo saremmo tolti dalle scatole prima. E' una legge civile, così come il Reddito di cittadinanza: gli Stati devono garantire uno strumento a vantaggio del cittadino maggiormente in difficoltà, per permettere almeno una vita dignitosa". In un intevista a "Povera Patria" su Rai2 l'ex deputato pentastellato ha spiegato: "Io ho conosciuto tante persone che non avevano nulla, e che ora hanno 500 euro al mese. La Bonino che dice 'il lavoro lo deve garantire il privato e non lo Stato'. Ma senza lo Stato lei sarebbe disoccupata da cinquant'anni. Tutti bravi a fare i liberisti, però campano con i denari delle tasse. Che anche io pago: se scrivo un libro che viene venduto, le pago io le tasse. Io oggi - ha sottolineato - non ricevo denaro pubblico da due anni, anzi, ho dato 260 mila euro del mio stipendio alle imprese private, perché credo totalmente nell'iniziativa privata. E vorrei che lo Stato avesse una Banca pubblica d'investimento a sostegno delle piccole e medie imprese private". (Rin)