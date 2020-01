Governo: Di Battista (M5s), festeggerò se revocherà concessioni autostradali

- L'esponente M5s, Alessandro Di Battista ha commentato l'immagine della buca postata online da Beppe Grillo sostenendo che il comico genovese "insiste su questo governo" mentre lui ha "espresso critiche su questo governo" perché ha "enormi perplessità sul Partito democratico". In un'intervista a "Povera Patria" su Rai2 l'ex deputato ha ricordato: "Non è un segreto che io, questo governo col Pd, non lo volessi fare. Ad ogni modo, se questo governo dovesse riuscire a fare la cosa più grande e forse anche più difficile, io non soltanto dirò che mi sono sbagliato, ma proprio festeggerò: è la revoca delle concessioni autostradali. Sarebbe un grande risultato se riuscissimo veramente a riprendere le autostrade, a farle gestire dallo Stato e distribuire quegli utili in manutenzione, e anche nell'abbassamento dei pedaggi". (Rin)