Rifiuti Roma: più di duemila in Valle Galeria, no alla Malagrotta 2. Presenti Vignaroli, Diaco e Lozzi

- Al grido "No alla Malagrotta 2", in più di mille, chi con una mascherina in bocca, chi con un tricolore in mano - si sono presentati questa mattina nel piazzale dove si incontrano via della Pisana, via di Ponte Galeria e via di Malagrotta, proprio al centro della valle Galeria, per protestare contro la scelta del Campidoglio di indicare in un'ex cava nella della zona, a Monte Carnevale, la nuova discarica della città. Tra i presenti con tanto di fascia rosso-arancione due minisindache del M5s, la presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno che in caso di conferma della decisione da parte del Comune ribadisce che si dimetterà e la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Non sono però i soli esponenti del M5s presenti. Nel piazzale ci sono anche il presidente della Commissione parlamentare Ecomafie Stefano Vignaroli, il presidente della Commissione Rifiuti della Regione Lazio Marco Cacciatore, il presidente della Commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco e la consigliera capitolina Simona Ficcardi. Tanti i cartelli portati dai manifestanti. "Raggi dimettiti, Valle Galeria libera", si legge su uno di questi. Su una croce di legno sono appesi due striscione che recitano "Discariche, inceneritori, biogas e biomasse, mettiamoci una croce". Un coltivatore è venuto direttamente con il suo trattore e un agnellino. Su un cartello ha scritto "Gli agricoltori della valle Galeria dicono no alla seconda Malagrotta". Mentre alcune signore indossando un sacco nero, ognuno con un a lettera attaccata a formare la scritta "Monnezza Capitale".(Rer)