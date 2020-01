Pd: Sala a Zingaretti, serve produrre piano strategico serio per l'Italia

- Il Partito democratico deve produrre un piano strategico per l'Italia. È la proposta lanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al segretario dem Nicola Zingaretti dal palco dell'evento "Nord Face", organizzato dal partito a Milano. "Una proposta a tutti noi - ha detto il primo cittadino - Posto che le campagne elettorali sono ovviamente inevitabili e sono momenti faticosi, in alcuni casi sai quando arrivano e altri casi no. Il punto è essere preparati ogni singolo giorno. Io credo che dobbiamo essere in condizione, e lo dico a Nicola, di produrre un piano strategico per l'Italia serio che non nasce a tavolino, per cui non capisci chi l'ha fatto e se è stato fatto in un giorno o in un'ora. Un piano che deve essere fatto bene, da gente preparata, e che lasci una traccia". Interpellato a margine dai cronisti che gli hanno chiesto quali dovrebbero essere le priorità del piano, il sindaco ha risposto: "Sviluppo industriale e lavoro. Credo che - ha continuato Sala - sia il momento che il Pd depositi la sua visione dello sviluppo a lungo termine di questo Paese, non bisogna avere paura del lungo termine. Capisco che i cittadini ci richiamino ai loro bisogni immediati però non bisogna avere paura di dire anche che le cose si risolvono con un lavoro di lungo termine e soprattutto senza sbandare", ha concluso.(Rem)