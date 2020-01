Georgia: proteste Abkhazia, incontro tra premier e opposizione concluso in clima disteso

- L’incontro di oggi tra il capo del governo de facto della regione occupata dell’Abkhazia, Valerij Bganba, e il leader dell’opposizione Aslan Bzhanija si è svolto in un clima di reciproca comprensione, e potrebbe essere un primo passo verso la stabilizzazione della regione. Lo ha dichiarato lo stesso Bzhanija all’agenzia di stampa “Sputnik”. “L’incontro si è svolto in un clima disteso e di comprensione reciproca: abbiamo identificato una serie di problemi la cui risoluzione dovrebbe portare alla stabilizzazione della regione”, ha detto il leader dell’opposizione, aggiungendo che “ulteriori dettagli saranno diffusi nel prossimo futuro”. La riunione si è svolta a porte chiuse nella sede del parlamento abcaso, e vi ha preso parte anche il segretario del partito Abkhazia Unita, Sergej Shamba. La riunione è stata organizzata nel quadro delle proteste che da tre giorni vanno avanti nella capitale Sukhumi: i manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Raul Khajimba e l’annullamento dell’esito delle cosiddette elezioni presidenziali che si sono svolte in Abkhazia lo scorso settembre.(Res)