Pd: Sala, allargare? C'è bisogno coraggio, no a operazione di facciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la proposta del segretario dem Nicola Zingaretti di rinnovare e aprire il Partito democratico, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano ha detto: "La prima domanda è se stiamo parlando del Pd o della sinistra, questa credo che sia la domanda centrale. Non è che detto che tutte le anime che Nicola evoca siano disponibili ad entrare nel Pd per come lo vedono oggi, in una realtà diversa magari lo sarebbero. Però questo vorrebbe dire un sistema di governance diverso e anche la disponibilità e la generosità a far spazio ad altri". Per il primo cittadino milanese la proposta di Zingaretti non deve essere "un'operazione di facciata, non credo che sia molto saggio chiedere alle Sardine di avere un ruolo nella futura sinistra relegandoli a un ruolo minoritario. C'è bisogno di avere coraggio, credo che se Nicola avrà questo coraggio farà una cosa buona e io a prescindere una mano la darò. Però - ha concluso Sala - è il momento del coraggio perché così noi potremmo accontentarci di essere un partito del 20 per cento, ma credo che sia accontentarsi troppo". (Rem)