Lavoro: Catalfo, 5 miliardi per taglio cuneo fiscale in 2021, fatti non parole vuote

Roma, 11 gen 11:25 - (Agenzia Nova) - Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, afferma che "una delle colonne portanti della legge di Bilancio" appena approvata "è il taglio del cuneo fiscale, grazie al quale milioni di lavoratori avranno più soldi in busta paga". Su Facebook il ministro quindi aggiunge: "Da quanto tempo se ne parlava? Bene, lo abbiamo fatto. Abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per quest'anno che diventano 5 miliardi nel 2021. Si tratta di un primo, grande passo di un percorso che sarà completato dall'approvazione di una legge sul salario minimo, una legge di civiltà che c'è già in quasi tutta Europa. Rimettere al centro le persone e i loro diritti - conclude Catalfo - non sono parole vuote. Sono fatti, come questi". (Rin)