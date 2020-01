Pd: Sala, partito dei sindaci? Noi sindaci non ci crediamo, ma vorremmo avere più rappresentanza

- "Noi sindaci non crediamo a un partito dei sindaci. Io non ho incontrato sindaci che credono in un partito dei sindaci. Ma tutti noi vorremmo avere più rappresentanza all'interno del Pd e del mondo della sinistra". Lo ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento "Nord Face", organizzato dal Pd a Milano. "Però attenzione - ha osservato - la rappresentanza non è che si può espletare solo nei momenti assembleari. Quando poi c'è da prendere decisioni, sulle nomine dei ministri o dei sottosegretari, se ci daranno spazio, ci saremo anche noi o no? Credo - ha concluso il sindaco Sala - che siano in tanti che vogliano dare un contributo. Però non possono essere contributi solo quando si vuole. Ma il contributo significa esserci ed esserci quando si decidono le cose importanti".(Rem)