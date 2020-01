Credito: Sala, sinistra deve parlare con banche a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "l'attualità ci fa dire che noi dobbiamo parlare con tutti. Con le banche e con il sistema finanziario si parla e non ci si vergogna di parlare". Lo ha detto durante il suo intervento all'evento "Nord Face", organizzato dal Partito democratico a Milano. "Il punto - ha sottolineato - è: 'Cari banchieri, state facendo grandi profitti e questo è legittimo, perché in un mercato aperto è legittimo, però ci spiegate come reimpiegate una parte dei profitti che fate posto che avete delle fondazioni. La sinistra non deve avere nessuna vergogna. Non fatevi - ha concluso rivolgendosi alla platea - tirar dentro dalla vergogna: 'con questo si parla, con quest'altro non si parla'. Si parla con tutti ma a testa alta".(Rem)