Rifiuti Roma: Di Palma (M5s), mi opporrò a discarica Monte Carnevale, cittadini vanno ascoltati

- "Il messaggio che ci invieranno questi cittadini" in protesta stamattina contro la realizzazione di una discarica a Monte Carnevale nella Valle Galeria "a mio avviso, dovrà essere ascoltato con molta attenzione e in qualità di consigliere comunale, farò tutto il possibile per far sì che non si proceda con la realizzazione di una discarica in una zona già ampiamente devastata dalla ultra decennale discarica di Malagrotta e non solo". Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5s Roberto Di Palma. "Le ragioni sono molteplici: tecniche e storiche - aggiunge -. Condivido la decisione di tutto il municipio 12 (giunta e consiglio) di prendere una posizione ferma in opposizione a questa scelta". Di Palma poi ripercorre gli avvenimenti degli ultimi mesi che hanno visto contrapporsi la Regione Lazio e il Comune di Roma sulla gestione del ciclo dei rifiuti della Capitale e conclude: "La sindaca Raggi ha più volte giustamente detto che questa amministrazione farà la sua parte. Sotto pressione delle ordinanze della Regione la giunta capitolina ha indicato il sito di Monte Carnevale come possibile sito per una discarica. Personalmente non condivido l'indicazione di questo sito e dunque ritengo che si debba lavorare per trovare una soluzione diversa". (com)