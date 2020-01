Rifiuti Roma: Vignaroli (M5s), scelta Monte Carnevale va ritirata, intervenga ministero e Ispra per studio indipendente

- "La Regione dopo la chiusura di Malagrotta non ha mai indicato un sito, finché durante il brindisi di capodanno ha imposto al comune di scegliere un sito. Una pistola puntata alla tempia: o scegli un sito o chiudo Colleferro e poi fate voi.La Raggi stava con le spalle al muro, ma questo non giustifica la scelta". Lo ha detto il Presidente della Commissione parlamentare Ecomafie che sta partecipando questa mattina alla manifestazione contro la scelta del Comune di Roma di indicare l'area di Monte Carnevale nella valle Galeria per la nuova discarica. Vignaroli ha poi aggiunto: "Chiedete al comune perché hanno scelto quel sito, di stranezze in questa storia ce ne sono tante, io spero che questa scelta venga ritirata, ma il comune non può stare così sotto ricatto serve qualcuno che intervenga anche dal ministero. Si potrebbe affidare a Ispra uno screening indipendente per trovare l'area, degli undici trovati da Regione e comune nessuno va bene, doveva essere fatta un'analisi più approfondita".(Rer)