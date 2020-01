Corea del Nord-Usa: nessun dialogo se richieste Pyongyang non saranno accolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord non riprenderà il negoziato sul nucleare con gli Stati Uniti se le sue richieste non verranno accolte. Lo rende noto un comunicato del consigliere del ministero degli Esteri nordcoreano Kim Kye-gwan pubblicato oggi dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). La nota riferisce che il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, ha ricevuto gli auguri per il suo compleanno, l’8 gennaio, direttamente dagli Usa, attraverso una lettera personale del presidente Donald Trump, e sminuisce i tentativi della Corea del Sud di sottolineare un proprio ruolo di mediazione trasmettendo il messaggio augurale. Tuttavia, la buona relazione tra Kim e Trump non è sufficiente per tornare a trattare e la riapertura del dialogo è “possibile solo a condizione dell’accordo assoluto” sulle questioni sollevate da Pyongyang, ovvero l’allentamento delle sanzioni. (segue) (Git)