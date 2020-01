Corea del Nord-Usa: nessun dialogo se richieste Pyongyang non saranno accolte (2)

- Le autorità sudcoreane, si legge nel comunicato diffuso dalla “Kcna”, “sembrano non sapere che esiste uno speciale canale di collegamento tra i leader della Corea del Nord e gli Stati Uniti. Gli auguri di compleanno del presidente degli Stati Uniti che ci hanno raggiunto con la cura delle eccitate autorità della Corea del Sud li avevamo già ricevuti attraverso la lettera personale del presidente degli Stati Uniti”. “Come è riconosciuto dal mondo, è vero che i rapporti personali tra il presidente della nostra Commissione per gli affari di Stato [l’organo di governo] e il presidente Trump non sono negativi. Tuttavia, è ingenuo pensare di farci tornare al dialogo con gli Stati Uniti approfittando di tali relazioni o creando un’atmosfera per esse”, prosegue la nota. (segue) (Git)