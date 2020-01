Corea del Nord-Usa: nessun dialogo se richieste Pyongyang non saranno accolte (3)

- “Siamo stati ingannati dagli Stati Uniti, coinvolti nel dialogo con loro per oltre un anno e mezzo, e quello è stato tempo perso per noi”, sostiene il Kim Kye-gwan. “Sebbene il presidente Kim Jong-un abbia dei buoni sentimenti personali nei confronti del presidente Trump, sono, nel vero senso della parola, ‘personali’. Il presidente della Commissione per gli affari di Stato non discuterà degli affari di Stato sulla base di tali sentimenti personali, in quanto rappresenta il nostro Stato e i suoi interessi. Ciò che è chiaro è che non perderemo mai più il nostro tempo, venendo presi in giro dagli Stati Uniti come in passato”, prosegue il consigliere del ministero degli Esteri nordcoreano. (segue) (Git)