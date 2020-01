Corea del Nord-Usa: nessun dialogo se richieste Pyongyang non saranno accolte (4)

- “Non ci saranno mai negoziati come quello in Vietnam, in cui abbiamo proposto di scambiare una struttura nucleare cruciale del paese per l’abolizione di alcune sanzioni delle Nazioni Unite nel tentativo di ridurre almeno un po’ le sofferenze di persone pacifiche”, avverte ancora Kim Kye-gwan. “Non ci serve essere presenti a tali colloqui, in cui c’è solo una pressione unilaterale, e non abbiamo alcun desiderio di scambiare qualcosa con qualcos’altro come mercanti”, continua. “Si può dire che la riapertura del dialogo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti può essere possibile solo a condizione dell’accordo assoluto di questi ultimi sulle questioni sollevate dalla prima, ma sappiamo bene che gli Stati Uniti non sono né pronti né in grado di farlo”, aggiunge Kim Kye-gwan. “Conosciamo bene la strada da prendere e andremo avanti per la nostra strada”, conclude, invitando la Corea del Sud ad abbandonare “il favoloso sogno” del ritorno del Nord al dialogo. (Git)