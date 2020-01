Pd: Sala, in caso sconfitta in E-R Zingaretti costretto a cambiare ancora di più

- In caso di un'eventuale sconfitta del Partito democratico alle prossime elezione regionali in Emilia-Romagna "Nicola Zingaretti sarà costretto ancora di più a cambiare il Pd". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento "Nord Face', organizzato dai dem a Milano. "Io non credo - ha osservato - che oggi si possa vincere in qualunque realtà solamente con il vessillo della competenza. Io spero con tutto il mio cuore che Bonaccini vinca, gli suggerisco di parlare della competenza e dei risultati, ma di toccare altre corde che sono fondamentali. Quando parliamo di malessere, dobbiamo dare un nome e un cognome al malessere". (Rem)