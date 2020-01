Rifiuti Roma: Ficcardi (M5s), non esco da Movimento ma farò guerra interna

- "Non me ne vado dal M5s, ma farò una guerra senza tregua dall'interno. Poi è ovvio che alla fine della consiliatura faremo un bilancio di quanto accaduto. Penso che per la valle Galeria, per la sua bonifica, anche i nostri parlamentari avrebbero potuto fare qualcosa di più". Così la consigliera capitolina del M5s Simona Ficcardi che questa mattina ha partecipato alla manifestazione contro la scelta del comune di Roma di indicare nell'ex cava di Monte Carnevale la nuova discarica della città.(Rer)