Ue-Turchia: presidente Consiglio europeo Michel vola ad Ankara per incontrare Erdogan

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è recato oggi in visita ad Ankara, dove incontrerà nelle prossime ore il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il colloquio, secondo quanto si apprende dall'agenda pubblicata sul sito web del Consiglio europeo, dovrebbe aver luogo nel primo pomeriggio. Nei prossimi giorni in Turchia è atteso anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ankara ha deciso d'intervenire nel conflitto in Libia inviando truppe a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj, che proprio oggi si trova in visita a Roma. La decisione è stata fortemente criticata dalle cancellerie europee. (Res)