Taiwan: in corso le elezioni politiche e presidenziali

- Sono in corso a Taiwan le elezioni per eleggere il nuovo presidente e rinnovare il parlamento, in un clima di apprensione legato da un lato alle complicate relazioni con la Cina continentale, e dall’altro alle nubi di incertezza che si addensano sull’economia dell’Isola. Gli osservatori politici e gli ultimi sondaggi pubblicati nei giorni scorsi, prima dell’obbligatorio silenzio elettorale, anticipano una vittoria della presidente uscente Tsai Ing-wen, esponente del Partito democratico progressista (Dpp), sullo sfidante del partito pro-cinese Kuomintang, Han Kuo-yu, sindaco dell’importante città meridionale di Kaohsiung. Un sondaggio pubblicato il 30 dicembre attribuiva a Tsai un vantaggio di ben 30 punti percentuali su Han: una situazione apparentemente opposta a quella di novembre 2018, quando Tsai aveva subito una sconfitta schiacciante alle elezioni locali di Taiwan, tanto da rassegnare le dimissioni da segretaria del suo partito. Lo scorso anno, però, i disordini pro-democratici di Hong Kong hanno distolto l’attenzione dell’opinione pubblica taiwanese dai temi pur sensibili dell’economia e dell’occupazione, e riportato alla ribalta il tema dell’indipendenza dalla Cina continentale. (segue) (Cip)