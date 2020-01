Taiwan: in corso le elezioni politiche e presidenziali (2)

- Le relazioni tra Taipei e Pechino si sono progressivamente deteriorate dall’elezione a presidente di Tsai, nel 2016: la presidente uscente di Taiwan esprime una linea fortemente scettica nei confronti della Cina, e ha ritirato l’adesione formale dell’Isola al consenso del 1992 in merito all’esistenza di “una sola Cina”. Le tensioni attraverso lo Stretto sono ulteriormente aumentate all’inizio dello scorso anno, quando il presidente cinese, Xi Jinping, ha riaffermato la determinazione di Pechino a riunificare Taiwan alla Cina continentale, se necessario anche attraverso la forza, secondo la formula “un paese, due sistemi” già applicata a Hong Kong. Nei mesi scorsi la Cina ha inasprito le pressioni economiche e diplomatiche sull’Isola, sospendendo l’emissione di visti ai turisti cinesi intenzionati a visitare Taiwan: i turisti cinesi sono un’importante fonte di sussidio ed entrate per il settore turistico di Taipei, e per la sua economia dei consumi in generale. (segue) (Cip)