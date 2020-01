Taiwan: in corso le elezioni politiche e presidenziali (3)

- Nell’arco degli ultimi due anni, Pechino ha anche rafforzato le politiche tese ad attrarre capitale umano e industriale a Taipei, offrendo ben 57 nuove tipologie di incentivi tra cui l’apertura alle aziende taiwanesi delle gare d’appalto per lo sviluppo dell’infrastruttura 5G nella Cina continentale. Le proteste anti-governative innescate a Hong Kong dal disegno di legge sulle estradizioni, a giugno dello scorso anno, e tuttora in corso nella ex colonia britannica, hanno però aumentato i timori dell’opinione pubblica taiwanese in merito all’influenza di Pechino. Il risultato delle elezioni politiche di domani influirà in maniera determinante sulle relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan, innescando un ulteriore distanziamento o, in caso di sconfitta della presidente Tsai, un possibile percorso di riavvicinamento. (segue) (Cip)