Taiwan: in corso le elezioni politiche e presidenziali (4)

- La presidente Tsai, oggi 63enne, punta a ottenere un secondo mandato alla guida dell’Isola. Tsai e il suo partito si sono presentati all’elettorato come difensori della sovranità di Taiwan e argine contro la crescente influenza politica ed economica della Cina nell’Anello del Pacifico. La presidente uscente ha sfruttato politicamente i disordini di Hong Kong, per riportare al centro della campagna elettorale i temi della democrazia e delle libertà civili, intese come capisaldi di un “eccezionalismo” taiwanese rispetto alla Cina. La posizione espressa dal Kuomintang e dal suo candidato alla presidenza, di contro, sono improntate a una relazione non conflittuale con Pechino. Il 62enne Han e il suo partito sostengono il “consenso del 1992”, facendo leva sull’ambiguità della formula relativa a “una sola Cina”. Il sindaco di Kaohsiung ha criticato duramente l’indirizzo impresso da Tsai alle relazioni sino-taiwanesi, che a detta di Han hanno soffocato gli ordinari scambi economici, commerciali e tra persone attraverso lo Stretto, a detrimento dell’economia taiwanese e dei comuni cittadini. (segue) (Cip)