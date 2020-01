Taiwan: in corso le elezioni politiche e presidenziali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’ultima, ma non meno importante incognita in vista del voto di domani è rappresentata dalle reazioni di Stati Uniti e Cina: nelle scorse settimane, alcuni esperti e commentatori si sono spinti ad affermare che le elezioni presidenziali di Taiwan siano il terreno di uno scontro per procura tra le due maggiori potenze del Globo. L’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese ha diffuso un comunicato il 21 dicembre scorso, negando qualunque interferenza di Pechino nel processo elettorale dell’Isola. Durante il suo discorso di inizio anno, il presidente cinese Xi ha dichiarato che la Cina continuerà a gestire gli affari relativi a Taiwan sulla base del principio di “una sola Cina”. Gli Stati Uniti, invece, hanno più volte affermato negli ultimi anni che Taiwan rappresenta un alleato e un tassello fondamentale per la loro strategia indo-pacifica. Brent Christensen, direttore dell’American Institute in Taiwan – l’ambasciata di fatto degli Stati Uniti sull’Isola – ha dichiarato che gli Usa sono a conoscenza di tentativi della Cina di influenzare l’esito delle elezioni. “Gli Usa e Taiwan sono uniti nel combattere la disinformazione”, ha dichiarato il funzionario. (Cip)