Libia: ministero degli Esteri Gna, bene sforzi Italia per risolvere la crisi

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia accoglie favorevolmente gli sforzi del governo dell'Italia per trovare una soluzione alla crisi e porre fine al bagno di sangue in corso nel paese nordafricano. Lo ha dichiarato questa mattina ad "Agenzia Nova" il sottosegretario agli Esteri Mahmoud Khalifa, proprio mentre il capo del Gna Fayez al Sarraj si prepara a essere ricevuto a Roma dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'incontro avrebbe dovuto tenersi già lo scorso 8 gennaio, ma in quell'occasione - secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" - Sarraj sarebbe stato irritato dalla contemporanea presenza a Roma del rivale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), e ha deciso di tagliare la tappa romana tirando dritto verso Tripoli da Bruxelles, dove in precedenza aveva visto alti funzionari dell'Unione europea. "L'Italia è un paese amico della Libia e ha un'influenza efficace su vari attori coinvolti nel conflitto. I suoi sforzi per trovare una soluzione politica alla crisi sono apprezzati dal Gna", ha chiarito oggi Khalifa. Secondo il sottosegretario, gli ultimi sviluppi hanno dimostrato che "la via militare" per la Libia è stata un fallimento e che l'unico modo per trascinare il paese fuori dal caos attuale è una soluzione politica. La condizione, ha tuttavia avvertito, è che la comunità internazionale riesca a fermare l'offensiva su Tripoli e a costringere "l'aggressore" (l'Lna di Haftar) a ritirarsi dalla capitale. Nell'ultimo mese si è infatti intensificata l'offensiva delle forze di Haftar su Tripoli e, dall'altra parte, il Gna ha incassato il sostegno militare della Turchia. Nei prossimi giorni il capo del governo italiano Conte sarà anche in visita ad Ankara.(Lit)