Roma: cassonetti e auto in fiamme, 4 episodi in poche ore

- Quattro incendi di veicoli e cassonetti dei rifiuti sono avvenuti questa notte in luoghi diversi a Roma a distanza di alcune ore. Il primo episodio è avvenuto in via Stresa, intorno a mezzanotte dove sono stati distrutti dalle fiamme 5 cassonetti. In questo caso l’incendio si è propagato ad una Opel Mokka parcheggiata a poca distanza. Alle 2.30, in via Salvatore Lorizzo in zona Spinaceto, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate ad un cassonetto prima che si propagasse agli altri contenitori di rifiuti. Alle 3 in via Zamparelli, nei pressi del civico 29, l’incendio ha interessato 4 cassonetti e due autovetture. L’ultimo alle 4.30 in viale Africa dove l’incendio ha riguardato una Renault intestata ad una società di leasing completamente bruciata. Le cause degli incendi sono tutti al vaglio degli inquirenti della polizia ma non si esclude la pista dolosa. (Rer)