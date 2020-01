Rifiuti Roma: Regione scrive a Ministero, 2022 non è data durata vita discarica Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una lettera inviata al Ministero dell'Ambiente, la Regione Lazio ha inteso fare chiarezza in merito alla vicenda della discarica di Colleferro. Nel testo si legge che "è bene riepilogare sinteticamente elementi che attestano il termine del ciclo di vita della discarica di Colle Fagiolara. L’impianto - scrive la Regione - è stato autorizzato con decreto del Commissario n. 33 del 5/4/2007, poi aggiornata con successiva Determinazione Regionale n. B1851dell’8/05/2009 e modificata con Determinazione dirigenziale n. B0702 del 15/02/2010. Successivamente è stata oggetto di altri atti ed in particolare: Determinazione motivata di conclusione del procedimento di rinnovo quinquennale B02035 del 6/4/2012; Determinazione G11840 del 14/10/2016 per la realizzazione, nelle more dello spostamento dell’elettrodotto che interessa parte degli abbancamenti, di un intervento di provvisoria e parziale sopraelevazione di una porzione della discarica; Determinazione G14333 del 01/12/2016 per la realizzazione di impianto di trattamento in situ del percolato prodotto dalla stessa discarica. Attualmente - si legge nella lettera - la scadenza dell’autorizzazione al 2022 è determinata dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte alla disciplina dell’AIA con D.Lgs 46/2014 che, prolungando la durata di tale autorizzazione al doppio del termine precedentemente disciplinato, ha proiettato dal 2012 al 2022 l’arco temporale autorizzato". (segue) (Rer)