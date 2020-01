Rifiuti Roma: Regione scrive a Ministero, 2022 non è data durata vita discarica Colleferro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, spiega la Regione, tale arco temporale, appare pienamente coerente con le attività che devono essere necessariamente gestite al termine dell’esercizio ordinario della discarica, "in quanto per la costruzione del capping e del post mortem permane la necessità del titolo autorizzatorio che deve comunque rimanere in vigore anche solo per la gestione post operativa dell’impianto. Pertanto la - continua la lettera che la Regione ha inviato al Ministero - durata dell’autorizzazione al 2022 non equivale a durata della coltivazione della discarica. Al contrario, tutti gli atti del gestore della discarica, da ultimo la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso l’impianto stesso sancisce la durata dell’esercizio della discarica al 31/12/2019. Non a caso la proroga di 15 giorni rispetto alla scadenza dell’esercizio della discarica prevista al 31/12/2019, stabilita con ordinanza Z00003 del 27/11/2019, se mira a garantire sbocchi per i rifiuti di Roma nella fase delle festività, è resa possibile per il blocco dell’operatività dell’impianto generato a seguito dell’incidente sul lavoro verificatosi nel mese di novembre 2019". (segue) (Rer)