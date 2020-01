Rifiuti Roma: Regione scrive a Ministero, 2022 non è data durata vita discarica Colleferro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda le attività della discarica per il 2020, - si legge anche nella stessa lettera - queste saranno orientate all’avvio del capping dell’impianto, sulla base del progetto esecutivo elaborato nel corso del 2019. Parallelamente, allo scopo di mantenere una ben più limitata quantità di conferimento a supporto del ciclo dei rifiuti di Roma, la Regione sta comunque valutando la possibilità di effettuare non più una operazione D (smaltimento) nel sito, ma una operazione di recupero (R) della FOS. Tale attività non è attualmente prevista nelle norme tecniche relative al recupero dei rifiuti (DM 5 febbraio 1998) ma grazie ad una recente disposizione normativa potrebbe essere percorribile una forma di recupero del rifiuto diverso per la quale è necessario attivare una autorizzazione ad hoc su elementi valutati caso per caso. Si rappresenta che a tale scopo è stato già attivato un tavolo con le autorità competenti (Città Metropolitana, Arpa) al fine di definire le condizioni ambientali necessarie al recupero stesso la cui riunione è fissata per il prossimo 14 gennaio 2020. Infine - conclude la lettera - si sottolinea che lo scorso 27 dicembre 2019 una porzione della discarica è stata oggetto di sequestro da parte della AG". (Rer)