Russia-Germania: oggi incontro Putin-Merkel, focus su Medio Oriente e Libia

- Il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, arriverà oggi nella Federazione Russa per una visita di lavoro durante la quale incontrerà il presidente Vladimir Putin. Lo si apprende da un comunicato diffuso nei giorni scorsi dal servizio stampa del Cremlino, in cui tuttavia non viene specificato il luogo dell’incontro. Al centro dei colloqui, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'innalzamento della tensione in Medio Oriente a seguito dell'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad compiuto dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Putin e Merkel discuteranno anche della situazione in Siria e in Libia.(Rum)