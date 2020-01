Commercio Roma: urtisti in protesta a Trevi, Polizia locale presidia postazioni

- La Polizia locale di Roma sta presidiando le postazioni degli urtisti che da oggi non possono più essere occupate nel centro storico: quattro di Fontana di Trevi, cinque di piazza di Spagna, due del Tridente, cinque del Pantheon e una di piazza Navona. Dopo la fumata nera nell'incontro di ieri a Palazzo Senatorio i commercianti si sono riuniti stamattina davanti a Fontana di Trevi in protesta. Qui quattro auto della Polizia locale occupano le postazioni oggetto dello scontro. "Lavoro, lavoro", stanno urlando i commercianti con le mani alzate. Alcuni hanno lamentato la presenza di un banco all'angolo tra piazza di Trevi e via della Stamperia. "Oggi si nega il lavoro agli operatori storici, gli urtisti - ha spiegato Angelo Pavoncello di Ana, Associazione nazionale ambulanti -. Ci sono altre postazioni aperte. Noi non vogliamo la guerra con le altre postazioni, ma vogliamo lavorare anche noi. Al di là delle postazioni autorizzate però ci sono tanti abusivi, tutti i giorni, che investono il cono visivo del monumento e queste forze spiegate non ci sono. Se è incapace Raggi si deve dimettere. Sta legalizzando l'abusivismo". Nella giornata di ieri è scaduto il termine di 72 ore che era stato concesso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per ricollocare le bancarelle secondo le desiderata degli urtisti. I commercianti avevano presentato una rosa di strade e piazze possibili ma nessuna di queste è stata ritenuta compatibile con i parametri di decoro e sicurezza concertati dal tavolo del decoro capitolino. La comunicazione è stata resa nota ai rappresentanti delle associazioni nel corso di un incontro in Campidoglio convocato ieri d'urgenza e a seguito del quale si sono verificate tensioni in piazza che hanno visto coinvolti gli operatori e il presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia. (Rer)