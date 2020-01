I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: leader Vetevendosje a colloquio con omologo Ldk dopo incontro con presidente Thaci - Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti sta incontrando in queste ore il presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, presso la sede dell'Assemblea nazionale di Pristina. L'incontro tra i leader dei due partiti vincitori delle ultime elezioni in Kosovo avviene subito dopo la conclusione dell'odierno incontro tra Kurti e il presidente kosovaro Hashim Thaci. Vetevendosje e Ldk dovrebbero sciogliere i nodi ancora presenti nella strada verso la firma di un accordo sulla coalizione di governo. I negoziati tra le due parti si sono interrotti a fine dicembre dopo la costituzione della settima legislatura dell'Assemblea nazionale di Pristina, quando è stato eletto come presidente del parlamento il vice leader del Vetevendosje Glauk Konjufca. (Res)