Serbia: ministro Dacic, con Autorità palestinese sostegno in forum internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e l'Autorità nazionale palestinese confermano il reciproco sostegno presso le organizzazioni internazionali: è quanto emerso dall'incontro odierno a Belgrado fra il capo della diplomazia della Serbia, Ivica Dacic, e il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese, Ryad al Malki. Secondo quanto riporta la stampa serba, Dacic e al Malki hanno sottoscritto alcuni accordi bilaterali fra cui quello relativo all'eliminazione dei visti per coloro che detengono un passaporto diplomatico. Il ministro Dacic ha sottolineato in una conferenza stampa congiunta l'importanza del sostegno reciproco nell'ambito dei forum internazionali. "Non c'è dubbio sul fatto che esista una tradizionale amicizia e che abbiamo dei rapporti positivi", ha detto Dacic ricordando che la Jugoslavia fu uno dei primi paesi al mondo a riconoscere lo Stato di Palestina. Il ministro ha infine ringraziato l'Autorità nazionale palestinese per il non riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. (Seb)