Kosovo: fonti stampa, fallisce incontro leader Vetevendsoje e Ldk su formazione governo (5)

- "Ieri abbiamo avuto un breve incontro di soli sei minuti. E' stato un incontro consultivo senza effetti legali e il presidente non ha fatto cenno a nessun limite di tempo o di quelle 48 ore alle quali ha poi fatto riferimento nella sua dichiarazione su Facebook. In quei pochi minuti siamo stati in sei persone presenti", ha detto Kurti. Secondo la Costituzione kosovara, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all'incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetevendosje e Kurti come suo leader. Ma non prevede tuttavia nessun limite di tempo entro il quale il partito che ha vinto le elezioni debba proporre il candidato a premier. (segue) (Kop)