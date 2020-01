Balcani: ministro serbo Dacic con ambasciatore tedesco Schieb su conferenza Berlino

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha ricevuto oggi l'ambasciatore tedesco a Belgrado, Thomas Schieb. Secondo una nota del ministero serbo, l'ambasciatore ha rinnovato a Dacic l'invito dell'omologo tedesco a partecipare alla conferenza che si terrà su iniziativa della Germania e della Francia a Berlino il prossimo 31 gennaio e che avrà come tema centrale il traffico illegale di armi leggere e pesanti nella regione dei Balcani occidentali. Schieb ha inoltre consegnato a Dacic una lettera di invito per partecipare alla sesta riunione del dialogo di Berlino sulla transizione energetica. Al centro dell'incontro odierno, secondo la nota di Belgrado, sono stati anche i temi relativi alla situazione in Kosovo e ai rapporti all'interno della regione dei Balcani occidentali. I due interlocutori hanno infine auspicato un ulteriore avanzamento delle relazioni bilaterali fra Serbia e Germania. (Seb)