Iran: Trudeau sente presidente ucraino Zelenskyy, rinnovato comune impegno su indagine volo precipitato

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, sui recenti sviluppi relativi al tragico incidente dell'aereo Ukraine international airlines. Lo riferisce una nota dell'esecutivo canadese. Il primo ministro e il presidente "hanno concordato sulla necessità di un'indagine completa e credibile sull'incidente e hanno discusso del continuo sostegno del Canada alle indagini". I due leader hanno sottolineato "l'importanza di cooperare per ottenere un quadro completo degli eventi, in modo che tutti coloro che hanno perso una persona cara possano ottenere le risposte che meritano". Il primo ministro e il presidente "hanno rinnovato il loro impegno a lavorare insieme in questi tempi difficili".(Was)