Usa: "Wsj", amministrazione Trump valuta requisiti più rigorosi per sussidi di invalidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Donald Trump sta lavorando a un piano che renderebbe più severi i requisiti di idoneità per gli statunitensi che fanno richiesta di sussidio di disabilità. Lo riferisce il "Wall Street Journal". La proposta dell'amministrazione della Previdenza sociale restringerà l'idoneità in base all'età, all'istruzione e all'esperienza lavorativa. Secondo i documenti e i dati raccolti dal "Wsj", questi fattori hanno determinato l'idoneità per 500.000 persone nel 2017. L'intervento rientra nella più ampia iniziativa della Casa Bianca per ridurre la spesa del welfare federale. (segue) (Was)