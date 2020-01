Usa: ex ad Boeing Muilenburg lascia con oltre 60 milioni di dollari

- Dennis Muilenburg, espulso da amministratore delegato della Boeing il mese scorso mentre la società affrontava la più grande crisi della sua storia, lascerà l'azienda con oltre 60 milioni di dollari. Lo ha comunicato ieri, riferisce il "New York Times", la compagnia stessa. Muilenburg non riceverà ulteriori indennità di licenziamento o di separazione in relazione alle sue dimissioni e Boeing ha dichiarato di aver perso quote di azioni per un valore di circa 14,6 milioni di dollari. Ma la società ha precisato anche che il valore degli altri premi azionari e pensionistici cui ha diritto contrattualmente ammontano 62,2 milioni di dollari. "Ringraziamo Dennis per i suoi quasi 35 anni di servizio alla Boeing company", ha dichiarato la società in una nota. "Con le sue dimissioni, Dennis ha ottenuto i benefici a cui era contrattualmente intitolato e non ha ricevuto alcun trattamento di fine rapporto o bonus annuale per il 2019". (segue) (Was)