Usa: ex ad Boeing Muilenburg lascia con oltre 60 milioni di dollari (2)

- Il nuovo amministratore delegato di Boeing, David Calhoun, riceverà un bonus di 7 milioni di dollari se sarà in grado di ottenere che il 737 Max, che è stato messo a terra da marzo, riesca a volare di nuovo in sicurezza. L'aereo è stato lasciato a terra in seguito a due incidenti mortali che hanno causato la morte di 346 persone. La questione del risarcimento di Muilenburg è stata fonte di accesi scambi durante la sua testimonianza davanti al Congresso di ottobre. (Was)