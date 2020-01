Business news: Polonia, rivenditore online russo Wildberries entra nel mercato locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wildberries, uno dei maggiori rivenditori online russi, ha iniziato a operare anche in Polonia. Lo rende noto il portale "finanse.wp.pl". Wilberries opera già in Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan. Per la società, la Polonia costituisce l'opportunità per penetrare nel mercato europeo. Parlando all'agenzia di stampa russa "Tass", Vladimir Nefedov, consulente commerciale dell'ambasciata russa a Varsavia, dichiara che la compagnia ha dovuto risolvere molte complicate questioni doganali e fiscali per poter cominciare a operare in Polonia, e lo ha fatto con l'aiuto, tra gli altri, dell'Agenzia polacca per gli investimenti e il commercio (Paih). Attualmente la società ha in Polonia già alcuni magazzini e sta assumendo personale. Nel secondo trimestre del 2020 pianifica inoltre di aprire un centro di distribuzione in Slovacchia, oltre a inaugurare anche il suo negozio online. (Vap)