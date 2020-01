Business news: Repubblica Ceca, tasso disoccupazione al 2,9 per cento a dicembre

- Il tasso di disoccupazione della Repubblica Ceca a dicembre 2019 sale al 2,9 per cento, rispetto al 2,6 per cento del mese precedente. Lo dicono i dati pubblicati dal ministero del lavoro ceco, ripresi dall'agenzia di stampa "Ctk". Nonostante l'aumento si tratta pur sempre del dato più basso relativo a dicembre dal 1996. In termini assoluti i disoccupati sono circa 215,5 mila. Il tasso più basso è quello della capitale: Praga registra infatti l'1,9 per cento. Il più alto è quello osservato nella regione di Moravia-Slesia (4,4 per cento). (Vap)