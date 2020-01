Business news: Bulgaria, Banca mondiale stima crescita al 3,6 per cento nel 2019

- La Banca mondiale ha rivisto al rialzo le previsioni della crescita economica in Bulgaria nel periodo 2019-2021. Secondo quanto emerge dal rapporto, la crescita del Pil della Bulgaria sarà del 3,6 per cento nel 2019, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al 3 per cento previsto a giugno. Per il 2020 e 2021 la crescita è prevista rispettivamente al 3 ed al 3,1 per cento. (Bus)